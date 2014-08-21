Россия из-за страха перед новыми санкциями Запада ищет замену системе платежей SWIFT

На фоне санкций ЦБ РФ задумался об альтернативе международной системе межбанковских сообщений SWIFT, которая сейчас является основным операционным каналом для российского финансового рынка, пишет "КоммерсантЪ".

Сейчас практически все валютные межбанковские расчеты, использующие SWIFT, позволяют иностранным банкам запрашивать информацию о клиентах российских банков и, если полученные сведения их не удовлетворят, блокировать операции. По оценкам экспертов, переход на канал коммуникации, недоступный для западного контроля, займет минимум год.

Читайте такжеВ России стартовал переход на китайскую платежную систему Большинство опрошенных собеседников "Ъ" сходятся во мнении, что речь идет о создании альтернативы глобальной системе обмена межбанковскими финансовыми сообщениями SWIFT — на случай отключения российских банков от нее. В ЦБ отказались от комментариев.

SWIFT — сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на $6 трлн, в ней участвуют более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ".

Читайте такжеДля Visa и MasterCard смягчили требования к условиям работы в РоссииСпособы снизить зависимость российского финансового рынка от SWIFT — по аналогии со снижением зависимости от Visa и MasterCard — российские власти начали искать еще с весны, когда ряд банков попали под американские санкции.