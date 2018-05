Bank of America оштрафован на рекордные $17 млрд за мошенничество

Один из крупнейших банков США Bank of America достиг окончательной договоренности с американским Министерством юстиции о выплате рекордной компенсации в размере 17 млрд долларов за мошенничество с ценными бумагами в преддверии финансового кризиса, передает ПРАЙМ.

По сведениям источников Associated Press, знакомых с ходом переговоров, официально о данном соглашении будет объявлено не раньше, чем в четверг, 21 августа, днем по местному времени. Bank of America передаст 10 млрд непосредственно Минюсту, а оставшуюся часть средств потратит на предоставление различных финансовых послаблений жителям США, пытающимся приобрести жилье в ипотеку.

Данная компенсация станет крупнейшей из тех, которые выплачивала властям США какая-либо компания в обмен на отказ от претензий в досудебном порядке. Министерство юстиции, а также официальные представители банка отказались от комментариев в связи с сообщениями о предстоящем соглашении.

Власти США уверены, что Bank of America, а также ряд других крупных банков во время мирового финансового кризиса занижали оценки рисков по ценным бумагам, которые были в итоге проданы американским ипотечным компаниям Fannie Mae и Freddie Mac, в настоящее время тесно связанным с правительством. Это привело к тому, что последние понесли значительные убытки.

Теперь же Минюст США пытается добиться от Bank of America компенсации убытков, понесенных Fannie Mae и Freddie Mac, а также средств, потраченных американскими налогоплательщиками на их поддержку в годы кризиса.

