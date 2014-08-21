Министр экономразвития Шеремета все-таки подал в отставку

Министр экономического развития и торговли Украины Павел Шеремета подал в отставку и его заявление уже передано в Верховную Раду, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров Украины.

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"Заявление (об отставке - УНИАН) действительно подано в Раду", - сообщили в пресс-службе. В то же время в пресс-службе отказались сообщить или прокомментировать причины отставки.

В пресс-службе Министерства экономического развития и торговли заявили, что комментировать отставку не будут. Официальное заявление сделает сам министр на брифинге, запланированном в Киеве в 13.15.

Однако на своей странице в социальной странице Facebook министр подтвердил намерение уйти в отставку и заявил: «Да. Вместо того, чтобы дальше воевать с системой, решил сосредоточиться на работе с завтрашними людьми, которые создадут завтрашнюю систему».

Как сообщал УНИАН, 20 августа, Кабмин принял решение о создании в Украине Института торгового представителя, задача которого - продвигать и защищать интересы украинских товаропроизводителей, и назначении на эту должность Валерия Пятницкого, занимающего должность правительственного уполномоченного по вопросам евроинтеграции. Однако такое решение оказалось неприемлемым для министра Павла Шереметы. Это, как предполагается, и стало предполагаемой причиной отставки министра.