Доллар на открытии межбанка подорожал до 13,50 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 13,0000/13,5000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту составили – 0,3576/0,3718.

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Котировки по евро-гривне установились на уровне – 17,2400/17,9070. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали – 1,3262/64 (среда - 1,3304/06).

Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,1000/13,3000, к 12:00 сузился спред 13,1500/13,2500. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 13,3000/13,4000.