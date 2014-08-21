Шеремета объяснил причину своей отставки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сообщил журналистам в ходе конференции по налоговому реформированию.

При этом министр уточнил, что он не согласен не с кандидатурой Пятницкого, а с тем, что его назначение на пост торгового представителя в ранге заместителя министра произошло без согласования с ним.

"Меня не устроил сам принцип назначения заместителя министра. Это нарушение постановления 298 пункта 7 о том, что министр вносит кандидатуры заместителей", - отметил Шеремета.

«Я не планировал демарша, я планировал отпуск. По моему глубокому убеждению, заместителя назначает руководитель, а не руководитель руководителя», - объяснил он свою позицию

Как сообщал УНИАН, в среду 20 августа поздно вечером стало известно, что министр Шеремета подал в отставку.

В этот день Кабмин принял решение о создании в Украине Института торгового представителя, задача которого - продвигать и защищать интересы украинских товаропроизводителей. По информации ряда СМИ, на эту должность был назначен Валерий Пятницкий, занимающий должность правительственного уполномоченного по вопросам евроинтеграции. Однако против этой кандидатуры выступил министр Шеремета.

Официально об отставке Шеремета пресс-служба правительства подтвердила только утром в четверг.

Вскоре об отставке написал и сам министр Павел Шеремета в социальной странице Facebook: «Да. Вместо того, чтобы дальше воевать с системой, решил сосредоточиться на работе с завтрашними людьми, которые создадут завтрашнюю систему».

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Пресс-служба самого министра решила до конца сохранять интригу и не подтверждает отставку, отметив, что министр сделает заявление на брифинге в четверг.

Отставку министра принимает Верховная Рада.