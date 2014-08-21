Бизнес Курченко процветает в Германии, несмотря на санкции

Сергей Курченко ныне скрывается от следствия в России. Счета и активы Курченко в странах ЕС должны быть заморожены еще в марте, ведь он после свержения режима Януковича попал в санкционный список Евросоюза. Против этих санкций Курченко сейчас судится в Суде ЕС. Впрочем, как выяснилось, санкции не мешают его бизнесу в Германии, пишет "Немецкая волна".

В частности, продолжает работать куплена в прошлом году группой "ВЕТЭК" сеть газовых автозаправок Sparschweingas. Открываются новые заправки, фирма даже запустила обновленный сайт. "У нас все в порядке", - сообщил в телефонном разговоре представитель фирмы. Расследование уголовного дела по подозрению в отмывании средств немецкой прокуратурой, очевидно, никак не отражается на деятельности компании, которую Сергей Кученко приобрел в то самое время, когда, по информации украинских правоохранителей, под крылом клана Януковича процветал его сомнительный бизнес в Украине.

Как сообщили в прокуратуре города Гера, следствием до сих пор не установлено связи между Курченко и компанией Sparschweingas. "Направляются запросы о предоставлении правовой помощи в Швейцарии и Австрии. Готовится запрос в правоохранительные органы Украины", - говорится в ответе прокуратуры. По информации министерства экономики Германии, активов окружения Януковича на территории Германии до сих пор идентифицировано не было. По привычной для себя схеме, "младоолигарх" оформил свои активы в Германии на подставных лиц и "компании-прокладки", которые находятся в управлении одного международного траста.

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Похоже, в решении оффшорных "схем" Сергея Курченко не очень продвинулась и Генеральная прокуратура Украины. "Недавно люди из прокуратуры неформально спрашивали меня, нет у меня доказательств того, что немецкая сеть автозаправок принадлежит Курченко", - рассказал координатор работы "Канцелярской сотни" Денис Бигус. Журналист вместе с командой волонтеров уже несколько месяцев восстанавливает и анализирует порезанные документы из офисов группы компаний "ВЕТЭК", которые пытались уничтожить после побега молодого бизнесмена. Несмотря на то, что в прошлом году в "ВЕТЭК" в официальном ответе на запрос DW признали покупку сети Sparschweingas, немецкие и украинские следователи до сих пор не могут свести "концы с концами".

Не смогла этого сделать и команда Дениса Бигуса. "По этих заправках пока ничего нет. Есть на данный момент информация о несколько офшорных компаниях, через которые они "гоняли" деньги. Возможно, они выведут нас на Германию", - надеется активист. Впрочем, шансы на это весьма высоки, признается Бигус. Ведь, по его словам, все следы обычно теряются в "черных оффшорных дырах", таких как Сейшелы, Каймановы или Британские Виргинские острова.

Решить "схемы" отмывания средств очень трудно через несовершенное законодательство - не только в Германии, но в странах ЕС, отметил в беседе аналитик антикоррупционной организации эксперт Transparency International Каспар фон Гауеншильд. "Существующие выписки из торговых реестров, которые должны раскрывать информацию о собственниках, часто содержат лишь данные подставных лиц и фирм, где данные устаревшие. Даже банки, которые осуществляют транзакции, не имеют информации о клиенте, если он спрятался за миноритарной долей в компании. Итак, достаточной прозрачности нет", - критикует фон Гауеншильд.