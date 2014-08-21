Прибыль попавшего под санкции российского ВТБ Банка рухнула в 5,5 раза

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в первом полугодии 2014 года в 5,5 раза в годовом выражении, до 5 млрд руб. Такие данные следуют из отчетности группы, сообщает ИТАР-ТАСС.

При этом во втором квартале группа получила 4,6 млрд руб. чистой прибыли, что в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Замедление роста ВВП РФ и напряженность в Украине привели к росту стоимости риска ВТБ до 2,6%, говорится в отчетности банка. При этом на конец первого полугодия 2013 года показатель стоимости риска (Сost of Risk, CoR) составлял 1,8%.

ВТБ отмечает, что показатели качества кредитного портфеля группы менялись в соответствии с макроэкономическими тенденциями первого полугодия 2014 года. При этом отношение резерва под обесценение к совокупному кредитному портфелю составило 5,9% на 30 июня 2014 года и на 31 марта 2014 года, увеличившись с 5,5% на начало года.

Доля неработающих кредитов (Non-Performing Loans, NPL) ВТБ за первое полугодие 2014 года выросла на 1,2 процентного пункта, до 5,9%. На конец прошлого года этот показатель составлял 4,7%.

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Уровень покрытия неработающих кредитов резервами составил 100,7% на конец отчетного периода по сравнению с 101% на 31 марта 2014 года и 115,5% на 31 декабря 2013 года.

ВТБ в первом полугодии увеличил отчисления в резервы в 1,8 раза, до 92,8 млрд руб., также сообщили в банке.

Как сообщил финансовый директор группы Герберт Моос в ходе конференц-колла, ВТБ ожидает роста корпоративного кредитного портфеля на уровне выше 20% в 2014 году.

Согласно опубликованной отчетности группы, корпоративный кредитный портфель ВТБ за первое полугодие вырос на 12,6% с начала года до 5,413 трлн рублей. Рост во втором квартале составил 6,7%.

Как сообщал УНИАН, в июле Европейский Союз применил санкции к пяти крупнейшим банкам России - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, Внешэкономбанку и Россельхозбанку.

США также ввели очередные экономические санкции против России. Они касаются трех российских банков – «Банка Москвы», Российского сельскохозяйственного банка и «ВТБ-банка», а также «Объединенной судостроительной корпорации».