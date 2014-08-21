Налоговики закрыли 37 конвертцентров и вернули государству 12 миллиардов

Сотрудники налоговой милиции Украины в период с марта по август прекратили работу 37 конвертационных центров и более 600 «налоговых ям» по всей страны, сообщил в ходе брифинга в Кабинете министров первый заместитель главы Государственной фискальной службы Украины Владимира Хоменко.

В частности, по его словам, наибольшее количество конвертцентров и «налоговых ям» были сконцентрированы в Киеве. Общий объем возмещенного государству ущерба, в том числе посредством ареста имущества, составил порядка 12 млрд грн.

«Только от пользователей конвертационных центров в бюджет возмещены 332 млн грн, - сказал Хоменко. – За последние полтора месяца экономический эффект работы налоговой милиции составил 4,1 млрд грн».

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Как сообщал УНИАН, в июле премьер-министр Украины Арсений Яценюк пригрозил главе Государственной фискальной службы Игорю Билоусу увольнением в случае, если до 1 сентября в Украине не будут полностью ликвидированы так называемые «налоговые ямы», позволяющие уходить от уплаты налогов и отмывать средства.