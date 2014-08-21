Шеремета раскритиковал подход властей и правоохранительных органов к бизнесу

Министр экономического развития и торговли Павел Шеремета раскритиковал подход власти к бизнесу. Об этом он сегодня сказал во время пресс-конференции в Киеве.

Журналисты ждали от Шереметы заявления относительно информации, распространенной в СМИ, относительно его отставки. Вместо этого он сказал: "Я не хочу говорить про вчера, - заявил Шеремета и добавил, - послезавтра это никому не будет интересно", пишет "Украинская правда".

Он заявил, что за время своей работы в правительстве пытался изменить подходы в работе. "5 с чем-то месяцев в правительстве я пытался говорить, что эта парадигма не работает", - заявил Шеремет.

Он пояснил, что под парадигмой имеет в виду структуры, процессы и людей.

Шеремета раскритиковал подход власти к бизнесу. В частности, он отметил, что нельзя, чтобы государство имело хищническое отношение к бизнесу.

"Я боролся с одним из контролирующих органов, который решил, что надо прорейдерувати одну из отраслей Украины", - заявил он. "Одно из правоохранительных органов решило заняться акцизами 2011 года", - выразил свое возмущение министр.

Он убежден, что следует устранить налоговое давление на бизнес.

Как сообщал УНИАН, Шеремета написал на своей странице в Facebook, что «Вместо того, чтобы дальше воевать с системой, решил сосредоточиться на работе с завтрашними людьми, которые создадут завтрашнюю систему».