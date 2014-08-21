В России уже обсуждают ответные меры, если рубль выведут из оборота

Россия в качестве ответной меры на предложение исключить рубль из международного финансового оборота может ввести оплату за энергоресурсы только за национальную валюту, считает член Общественной палаты (ОП) РФ Дмитрий Сазонов, передает РИА "Новости".

Напомним, 21 августа зампредседателя Европарламента Рышард Чарнецкий заявил, что Европе необходимо приготовить профилактические санкции против ключевых сегментов российской экономики и исключить рубль из международного финансового оборота.

Читайте такжеЕвропарламент предлагает исключить рубль из международного финансового оборота "Если теоритически предположить, что такое возможно, то нашими ответными действиями может быть условие – покупать все наши товары исключительно за рубли. И тогда всем придется закупать рубль, чтобы расплачиваться, например, за газ или нефть, что в свою очередь только укрепит рубль", - сказал Сазонов.

Читайте такжеРоссия из-за страха перед новыми санкциями Запада ищет замену системе платежей SWIFTЕС и США с 1 августа ввели новый пакет экономических санкций против РФ. Россия в ответ на год ограничила импорт сельскохозяйственных и продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.