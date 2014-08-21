Нацбанк нашел новый способ борьбы с валютными спекулянтами

Национальный банк Украины не будет подтверждать заявку банка в системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке в случае выявления фактов, которые могут свидетельствовать о попытке банка осуществить манипулирование на денежно-кредитном рынке при покупке-продаже иностранной валюты.

Об этом говорится в письме регулятора коммерческим банкам от 20 августа №28-311/46106 «Относительно возможного манипулирования на денежно-кредитном рынке», текстом которого располагает УНИАН.

К фактам, которые могут свидетельствовать о манипулировании на денежно-кредитном рынке при покупке-продаже иностранной валюты, Нацбанк относит подачу заявки по курсу, который существенно отличается от официально установленного; предоставление заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций этого банка, рассчитанного за предыдущий месяц; подачу заявки со значительным для рынка объемом и т.д.

Функцию контроля за банками регулятор возложил на свой департамент контроля, методологии и лицензирования валютных операций.

При выявлении операций с признаками манипулирования указанный департамент будет в рабочем порядке требовать у банков объяснения и копии документов, которые банки обязаны предоставлять в срочном порядке по электронной почте.

Департамент будет рассматривать документы в течение одного рабочего дня с момента их поступления, и в случае отрицательного результата такой проверки заявка банка в межбанковской системе подтверждения соглашений согласована не будет.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк постановлением от 20 августа №515 закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.

Этим же постановлением НБУ на 3 месяца, с 21 августа до 21 ноября 2014 года, повысил норму обязательной продажи валютной выручки экспортерами – резидентами Украины до 100% с 50%, а также продлил действовавшее ранее требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней.

Напомним, в начале августа на фоне обострения конфликта на востоке Украины и задержки второго транша Международного валютного фонда котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины понизились до уровня 13,45/13,60 грн/долл., таким образом обновив исторический минимум за последние 4 месяца (13,40/13,80 грн/долл. 11 апреля).