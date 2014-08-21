Гривня, укрепившись в полдень, снова упала до 13,50 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,5000 грн/долл. К 12:00 сузился спред 13,2500/13,3500 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 13,3000/13,5000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рынок евро-гривна открылся индикативными котировками – 17,2400/17,9070 грн/евро. К 12:00 цены установились на уровнях 17,580/17,1775 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись к отметкам 17,6431/17,9125 грн/евро.

Рублевый рынок открылся котировками 0,3576/0,3718 грн/рубль. К 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3645/0,3676 грн/рубль. К закрытию торгов цены подросли 0,3656/0,3688 грн/рубль.

В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,3050 (0. 0315).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3242/1,3277.

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Как сообщал УНИАН, вчера на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,1000/13,3000, к 12:00 сузился спред 13,1500/13,2500. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 13,3000/13,4000.