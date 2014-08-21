Шеремета рассказал о кандидатах, которых предлагал на замминистра по евроинтеграции

Кабинет министров в ходе заседания в среду отклонил четырех кандидатов на пост заместителя министра экономического развития и торговли, предложенных главой министерства Павлом Шереметой, что стало одной из причин его отставки с поста министра экономразвития.

Об этом Шеремета заявил журналистам в ходе пресс-конференции.

«Я вчера вносил кандидатуру Юрия Буцы на заместителя министра по евроинтеграции. Был объявлен конкурс, на этот конкурс в нашем случае подалось 40 человек. Юрий Буца тоже был в этом списке, и еще трое кандидатов, которых я подавал на заседании Кабинета министров», - сказал Шеремета.

По его словам, в министерстве для проведения конкурса на эту должность была создана комиссия, которая по завершении работы сделала вывод о том, что все кандидаты не соответствуют требованиям.

«По завершении работы комиссии был вывод, что нет адекватного кандидата», - сказал Шеремета.

При этом он отметил, что причиной его отставки является факт несогласования с ним назначений на должность заместителя министра, а не факт назначения на должность того или иного кандидата.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 20 августа, поздно вечером стало известно, что министр Шеремета подал в отставку.

В этот день Кабмин принял решение о создании в Украине института торгового представителя, задача которого - продвигать и защищать интересы украинских товаропроизводителей. На эту должность был назначен правительственный уполномоченный по вопросам евроинтеграции Валерий Пятницкий.