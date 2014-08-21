МВФ одобрит выделение Украине очередного транша помощи в конце августа - аналитик

Международный валютный фонд в конце августа одобрит выделение очередного транша помощи Украине объемом 1,4 млрд долл., несмотря на возможное невыполнение украинской властью части ранее выдвинутых условий.

Такое мнение УНИАН высказал аналитик Standard Bank, занимающийся развивающимися рынками, Тимоти Эш.

"Мое шестое чувство подсказывает, что они это сделают, поскольку его невыдача в условиях нестабильной ситуации с финансированием бюджета и внешнего дефицита может привести к краху на украинском рынке, в частности, украинской гривни", - отметил он, заметив, что такое развитие событий сделает "сложную ситуацию еще сложнее".

Аналитик обратил внимание на разногласия в структурах украинской власти, которые могут помешать выполнению согласованного с МВФ плана реформ.

Это, по его словам, подтверждает вчерашняя отставка министра экономики Павла Шереметы, которого многие считали одним из реформаторов.

"Его комментарии, что он подал в отставку из-за нежелания бороться с людьми "вчерашнего дня", стали особенно разочаровывающими, поскольку они сигнализируют, что попытки реформ сталкиваются с укоренившимися корпоративными интересами "старой гвардии", - отметил Эш, признав в то же время, что ряд обозревателей считали Шеремету неэффективным министром.

Аналитик добавил, что одним из условий, которое украинская власть должна была выполнить для получения второго транша кредита МВФ, - принятие закона о новом ведомстве для борьбы с коррупцией.

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Как сообщал УНИАН, ранее в августе представители украинской власти неоднократно заявляли, что выполнили все условия для того, чтобы получить второй транш кредита МВФ в рамках утвержденной в апреле этого года программы на 17 млрд долл.

Выделение второго транша совет директоров МВФ рассмотрит 29 августа.

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