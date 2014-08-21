Российский ВТБ Банк уже потерял в Украине более $707 млн

Бизнес в Украине принес группе ВТБ 8 млрд рублей (220,193 млн долл.) убытков во втором квартале 2014 года. Об этом в ходе конференц-колла заявил журналистам старший вице-президент ВТБ Дмитрий Пьянов, сообщает Прайм.

Он напомнил, что в первом квартале негативный эффект для группы от украинского бизнеса составил 17,7 млрд рублей.

Таким образом, общий убыток группы ВТБ в Украине в первом полугодии достиг 25,7 млрд рублей (707,371 млн долл).

Ситуация в Украине стала одной из главных причин, которые оказали через увеличение отчислений в резервы давление на операционные показатели группы ВТБ в первом полугодии.

Ранее сегодня группа ВТБ опубликовала отчетность за первое полугодие 2014 года по международным стандартам финотчетности (МСФО), согласно которой чистая прибыль группы упала за отчетный период в 5,5 раза в годовом выражении до 5 млрд рублей. При этом ВТБ продолжил наращивать отчисления в резервы, которые составили по итогам полугодия 92,8 млрд рублей.

Замедление роста ВВП РФ и напряженность в Украине также привели к росту стоимости риска ВТБ до 2,6 проц в первом полугодии 2014 года с 1,8% годом ранее.