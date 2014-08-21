Банк «Надра» реструктуризировал еврооблигации на $74,5 млн

Банк «Надра» завершил реструктуризацию еврооблигаций на общую сумму 74,574 млн долл. выпуска 2007 года, которые подлежат погашению в 2017 году, сообщается на сайте банка.

По информации банка, более 80% зарегистрированных инвесторов приняли предложенные банком условия реструктуризации, в том числе увеличение срока обращения до июля 2018 года, амортизацию основного долга равными частями каждые полгода с 31 января 2015 по 31 июля 2018 года включительно, временное снижение доходности до 6,25% с 23 июня 2014 года, увеличение доходности до 8,25% с 1 февраля 2015 года, выплату процентного дохода каждые полгода, капитализацию и выплату отложенных процентов 31 января 2015 года.

Также сообщается, что банк выплатил 0,5% средств в качестве премии держателям еврооблигаций, которые приняли предложенные условия.

Банк отмечает, что изменение условий для держателей еврооблигаций не оказывает влияния на текущую операционную деятельность финучреждения и возможности банка обслуживать как розничных, так и корпоративных клиентов.

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Справка УНИАН. Банк «Надра» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупнейших по объему активов. Банк входит в группу компаний Group DF украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.