СМИ: в западных банках замороженный миллиард долларов Януковича и Ко

Общая сумма средств экс-президента Виктора Януковича и его приближенных, замороженная в западных банках, может достигать миллиарда долларов.

Об этом со ссылкой на анонимного эксперта, информированного о ходе международного расследования на эту тему, сообщает «Немецкая волна».

По его словам, речь идет о средствах, размещенных в около десяти странах.

"Есть ряд активов "под подозрением", но к однозначному установлению конечных собственников никто не будет называть конкретные суммы", - отметил собеседник.

Издание также разослало собственные запросы правительствам западных стран, но получило ответы не от всех из них - некоторые сослались на банковскую тайну.

Данные об арестованных активах клана Януковича поступили, в частности, из Австрии (6 миллионов евро), Кипра (1,5 миллиона евро и 3 миллиона долларов) и Лихтенштейна (27 миллионов швейцарских франков).

Латвия подтвердила замораживание нескольких счетов, не назвав объем средств. В Германии, как сообщило министерство экономики, никаких украинских активов не заморожено.

Издание напоминает, что еще весной о замораживании активов окружения Януковича сообщили Великобритания (23 миллиона долларов) и Швейцария (137 миллионов евро).

Однако и после идентификации средств вернуть их будет нелегко - для этого украинский суд сначала должен вынести приговоры по делам в отношении незаконного обогащения клана Януковича, которое было бы сопоставимо с объемами замороженных активов в ЕС.

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Сейчас, по данным ГПУ, Янукович и члены его правительства подозреваются в присвоении миллиарда гривень, а олигарх Сергей Курченко - в убытках на три миллиарда.

Кроме того, для возврата средств нужно доказать, что Янукович и его окружение получили их нелегально.

Также страны, которые заморозили средства, имеют право распоряжаться ими на свое усмотрение и могут решить не отдавать их Украине или отдать только часть.

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Впрочем, отмечает изданию эксперт по возврату средств Гретта Феннер, если весь режим Януковича будет признано преступным, вернуть средства будет легче.

Опрошенные эксперты также отмечают, что происхождение средств, которые отмывались исключительно в пределах стран ЕС, идентифицировать значительно легче, чем ресурсов, которые прошли через такие "черные дыры", как Каймановы, Британские Виргинские или Сейшельские острова.