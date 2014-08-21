Без реформ Украина сможет вывести ВВП в «ноль» лишь через 3-4 года – Шеремета

Украина сможет восстановить прошлогодний уровень ВВП лишь через 3-4 года, если не будут проведены радикальные реформы, заявил в ходе пресс-конференции министр экономического развития и торговли Павел Шеремета.

«Рост в 2015 году планируется между 0,3% и 2%, а в 2016 году, по прогнозам, где-то в районе 3%. То есть, если мы упадем в этом году так, как прогнозируется, - на 6-7%, то нам понадобится года 3-4, чтобы выйти на тот «ноль», который у нас был в 2013-м, и это еще даже не тот «ноль», который у нас был в 2008 году», - заявил Шеремета.

Он отметил, что выйти на более сильный рост ВВП и, соответственно, на более быстрое восстановление экономики можно только при полной смены парадигмы, и объяснил, что такая парадигма включает в себя все регулирующие структуры, экономические процессы и людей, которые на них влияют.

«Например, это отношение к бизнесу. Нельзя развивать экономику нашей страны, если государство будет и дальше относиться к бизнесу как хищник», - сказал Шеремета.

«Первые два месяца на должности я потратил на то, что боролся с одним из контролирующих органов, который почему-то решил, что надо заниматься рейдерством в одной из подотраслей страны», - добавил он.

Министр привел пример, когда один из правоохранительных органов начал проводить проверки акцизов 2011 года, которые тогда устанавливали алкогольные производители.

Шеремета напомнил, что по представлению Минэкономразвития контролирующим органам запрещено проводить проверки бизнеса до конца текущего года без отдельного разрешения правительства. При этом такие органы постоянно обращаются в Кабмин с просьбами разрешить им провести проверки тех или иных предприятий.

«Речь идет, в частности, о сокращении и оптимизации функций и количества контролирующих органов. Эти идеи есть на столе. Они вчера лежали на заседании Кабинета министров. Их нужно принимать, потому что это вражеское отношение проявляется, в частности, в таких инспекциях», - подчеркнул министр.

«Надо сделать так, чтобы система изменилась. Идеи наработаны, они есть по шести ключевым отраслям - 150 инициатив», - добавил он.

Министр уверен, что при условии проведения необходимых реформ Украина может выйти на рост ВВП в районе 6-10% в год. «Сняв проблемы на Востоке, сняв зарегулированность бизнеса, сняв вражеское отношение многих государственных органов к бизнесу. Это надо поснимать, потому что в таких условиях не растет ни одна страна на 6-10%», - сказал Шеремета.

При этом он подчеркнул, на этот год прогнозы спада ВВП остаются пока неизменными – в районе 6-7%, и резкий спад промышленного производства, зафиксированный Госстатом в июле, вписывается в такой прогноз.

Читайте такжеШеремета объяснил причину своей отставки

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2014 года по сравнению со вторым кварталом 2013 года ускорилось до 4,7%.

Правительство ожидает в 2014 году падения ВВП на 6-6,5%.

Спад промышленного производства в Украине в июле 2014 года по сравнению с июлем 2013 года ускорился более чем вдвое - до 12,1% с 5%, зафиксированных месяцем ранее.

По информации Госстата, по сравнению с июнем 2014 года спад промпроизводства ускорился до 2,2% с 1,5%, зафиксированных в июне по сравнению с маем 2014 года.