Американские индексы бьют новые рекорды на фоне роста мировой экономики

Ростом основных котировок завершились в четверг, 21 августа, торги на Нью-йоркской фондовой бирже, нефть подорожала.

Индекс S&P 500, который включает в себя 500 самых крупных компаний американского рынка, обновил свой исторический максимум. Он прибавил 5,86 пункта /0,29%/ и поднялся до уровня в 1 992,37 пункта. Индекс Dow Jones вырос на 60,36 пункта /0,36%/ до отметки в 17 039,49 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ поднялся на 5,62 пункта /0,12%/ и оказался на отметке 4 532,10 пункта.

Читайте такжеАмериканские индексы бьют рекорды: NASDAQ впервые за 14 лет превысил 4500 пунктов Позитивный настрой инвесторов, как полагают аналитики, сформировался в основном за счет хорошей отчетности из Германии, свидетельствующей о тенденции к росту европейской экономики. К этому добавились и обнадеживающие данные по экономическому росту США в начале третьего квартала года. В частности, количество сделок на рынке вторичного жилья возросло в июле до самого высокого за последние 10 месяцев уровня, а показатель фабричного производства в среднеатлантическом регионе достиг самого высокого уровня с марта 2011 года.

Как отмечают аналитики, сложившиеся условия отражают изменившуюся к лучшему ситуацию во всем мире, а экономический рост в США не столь медленный и не столь быстрый, чтобы оказывать давление на получение прибылей.

Нефть на торгах в Нью-Йорке подорожала на 0,51 доллара /0,55%/. Фьючерсные контракты на ее поставки в октябре заключались по цене 93,96 доллара за баррель.

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