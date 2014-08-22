В Приднестровье введены в обращение пластиковые монеты - российское ноу-хау

Центробанк Приднестровья ввел в обращение монеты из пластика номиналов 1, 3, 5, 10 рублей, сообщается на сайте ЦБ непризнанной республики.

Читайте такжеПриднестровье собирает резервистов в "миротворческий контингент"На монете в форме круга номиналом 1 рубль изображен Александр Суворов, на монете в форме квадрата номиналом 3 рубля размещен портрет Франца Деволана, на монете в форме пятиугольника номиналом 5 рублей изображен Петр Румянцев, а на монете в форме шестиугольника номиналом 10 рублей - портрет русской императрицы Екатерины Второй.

Читайте такжеThe Guardian: страх, а не амбиции, движет российскими властями«На сегодняшний день такие деньги больше нигде не производятся. Это является новшеством не только для Приднестровья, но и для мирового банковского сообщества. Они разработаны нашими коллегами из Российской Федерации и внедряются впервые у нас», — заявила РИА «Новости» первый зампред ПРБ Ольга Радулова.

Отмечается, что введение монет приурочено к двадцатилетию национальной валюты непризнанной республики.