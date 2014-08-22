Гривня на открытии межбанка снизилась до 13,60 за доллар

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками – 13,3500/13,6000 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», котировки по евро-гривне установились на уровне – 17,7402/18,0764 грн/евро.

Цены на российскую валюту составили – 0,3702/0,3776 грн/рубль.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3289/91 (четверг - 1,3262/64).

В четверг Нацбанк на рынок не выходил.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 21 августа, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,0000/13,5000 грн/долл. К 12:00 сузился спред 13,2500/13,3500 грн/долл. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 13,3000/13,5000 грн/долл.