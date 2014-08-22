Банковская система потеряла 2 миллиарда из-за неплатежеспособных банков

Банковская система Украины в январе-июле текущего года получила 2 млрд грн убытка из-за неплатежеспособных банков, без которых прибыль банковской системы составила 3,2 млрд грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации регулятора, на финансовый результат банковского сектора Украины за январь-июль существенно повлияли убытки банков, которые отнесены к категории неплатежеспособных и в которых Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временные администрации, а также вооруженная агрессия и временные перерывы в работе банковских учреждений на территории проведения АТО в Донецкой и Луганской областях.

«Учитывая это, за январь-июль 2014 года банковский сектор получил отрицательный финансовый результат в размере 2 млрд грн, но без учета убытков банков с временной администрацией прибыль банков Украины составила 3,2 млрд грн», - говорится в сообщении.

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По информации НБУ, доходы банков в январе-июле 2014 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 30,8% - до 121,4 млрд грн, расходы - на 35,7%, до 123,4 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, банковская система Украины по итогам первого полугодия 2014 года получила 1,250 млрд грн прибыли, что на 5,8% превышает показатель прибыли за аналогичный период прошлого года.

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Прибыль банковской системы Украины в 2013 году составила 1,4 млрд грн, что в 3,5 раза ниже показателя прибыли по итогам 2012 года.