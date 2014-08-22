В «Терра Банк» ввели временную администрацию

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в «Терра Банк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным, сообщается на сайте фонда.

По информации фонда, временная администрация введена сроком на 3 месяца – с 22 августа до 22 ноября, временным администратором банка назначен Юрий Ирклиенко.

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Напомним, с начала года Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в 15 банков: «УФС», «Золотые ворота», «Еврогазбанк», «Финростбанк», «Старокиевский банк», «АвтоКразБанк», «Захидинкомбанк», «Пивденкомбанк», «Промэкономбанк», «Интербанк», «Форум», «Меркурий», «Брокбизнесбанк», «Реал Банк», «Даниэль». Таким образом, «Терра Банк» стал 16-м банком, в котором с начала года введена временная администрация.

Фонд гарантирования напоминает, что в период действия временной администрации вкладчики банка могут получить свои средства по депозитам, срок действия которых закончился, и по текущим счетам. Выплаты будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, в пределах 200 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, наблюдательный совет «Терра Банка» 24 июля временно отстранил от выполнения обязанностей главу правления банка Олега Савощенко до 1 сентября и назначил исполняющим обязанности главы правления Игоря Шевченко.

В начале августа акционеры банка сообщили о подготовке конкурса для привлечения инвесторов по выходу банка из сложного положения, в котором он оказался за период работы под руководством президента банка Кирилла Шевченко.

«Терра Банк» работал на рынке Украины с 1996 года и входил в группу средних финучреждений по активам. По информации на сайте банка, с декабря 2013 года его основным акционером стал глава набсовета банка Сергей Клименко, в то время как прежний владелец Руслан Цыплаков вышел из состава акционеров.

Напомним, Фонд гарантирования до 25 сентября осуществляет временную администрацию в «Пивденкомбанке», основным владельцем которого также был Циплаков, но в начале июля вышел из состава акционеров банка.

По информации СМИ, Цыплаков является близким другом сына экс-президента Украины Александра Януковича.