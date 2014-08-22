Активы банков Украины в июле снизились на 14 млрд гривень

Активы банков Украины в июле 2014 года по сравнению с июнем снизились на 14 млрд грн, или на 1,07%, – до 1,293 трлн грн, сообщается на сайте Национального банка Украины.

По информации НБУ, динамика активов с начала года остается положительной и в январе-июле активы банков выросли на 15 млрд грн, или на 1,17%, по сравнению с началом года.

Общие активы банков, не откорректированные на сумму резервов, в июле по сравнению с июнем снизились на 8 млрд грн, или на 0,55%, – до 1,446 трлн грн. С начала года общие активы выросли на 37 млрд грн, или на 2,63%.

Обязательства банков в июле снизились на 10 млрд грн, или на 0,89%, – до 1,119 трлн грн, с начала года – выросли на 34 млрд грн, или на 3,13%.

Капитал банков в июле снизился на 4,178 млрд грн, или на 2,34%, – до 174,246 млрд грн, с начала года – на 18,353 млрд грн, или на 9,53%.

По состоянию на 1 августа 2014 года количество банков, имеющих лицензию на осуществление банковской деятельности, снизилось на два учреждения – до 172.

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Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в июне 2014 года по сравнению с маем снизились на 8 млрд грн, или на 0,61%, – до 1,307 трлн грн.

В 2013 году по сравнению с 2012 годом активы банков выросли на 13,39% – до 1,278 трлн грн.