Доля иностранного капитала в банках Украины продолжает сокращаться

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (уставном капитале банков) в июле 2014 года по сравнению с июнем сократилась на 0,7 п.п. – до 31,6%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно данным НБУ, по итогам января-июля текущего года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 2,4 п.п. по сравнению с началом года.

Количество банков с иностранным капиталом в Украине за месяц снизилось на 1 банк и составляет 50 банков, в том числе количество банков со 100% иностранным капиталом не изменилось и составляет 19.

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Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе в июне 2014 года по сравнению с маем сократилась на 1,4 п.п. – до 32,3%.

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В 2013 году доля иностранного капитала в украинской банковской системе сократилась на 5,5 п.п. – до 34%.