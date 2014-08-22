Просроченная задолженность по банковским кредитам выросла до 10,8%

Доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июле по сравнению с июнем 2014 года выросла на 0,9 п.п. – до 10,8%, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в январе-июле доля просроченной задолженности выросла на 3,1 п.п. по сравнению с началом года.

Читайте такжеДоля иностранного капитала в банках Украины продолжает сокращаться

По данным НБУ, в июле банки снизили объем предоставленных кредитов на 11,770 млрд грн или 1,19% – до 980,757 млрд грн, с начала года рост кредитов составил 69,355 млрд грн или 7,61%.

Читайте такжеАктивы банков Украины в июле снизились на 14 млрд гривень

Как сообщал УНИАН, доля просроченной задолженности по кредитам украинских банков в июне по сравнению с маем 2014 года снизилась на 0,2 п.п. – до 9,9%, объем предоставленных кредитов – на 25,4 млрд грн, или на 2,5%, – до 992,527 млрд грн.

В 2013 году доля просроченной задолженности по кредитам снизилась на 1,2 п.п. – до 7,7%, в то время как объем предоставленных банками кредитов вырос на 11,78% – до 911,402 млрд грн.