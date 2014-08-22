В «Промэкономбанке» и «Пивденкомбанке» продлили временные администрации

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок временной администрации в «Промэкономбанке» на 1 месяц, до 22 сентября, сообщается на сайте фонда.

Фон сообщает, что нашел инвестора и намерен заключить с ним договор о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного «Промэкономбанка». Принимающий банк 15 августа сообщил фонду о готовности подписать договор, но попросил перенести срок в пределах 28 дней в связи с тем, что центральный офис «Промэкономбанка» расположен в зоне проведения антитеррористической операции, что усложняет сопровождение его активов и обязательств.

Также Фонд гарантирования вкладов продлил срок временной администрации в «Пивденкомбанке» на 1 месяц, до 25 сентября.

Фонд сообщает, что нашел инвестора и намерен заключить с ним договор о передаче части активов и обязательств неплатежеспособного «Пивденкомбанка» 15 сентября.

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Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 22 мая ввел временную администрацию в «Промэкономбанк» сроком на 3 месяца - до 21 августа 2014 года.

«Промэкономбанк» (г. Донецк) работает в Украине с января 1998 года. По информации на сайте банка, его основным владельцем является компания «Суприм-К» (42,4971%).

Фонд гарантирования ввел временную администрацию в «Пивденкомбанк» с 26 мая сроком на 3 месяца.

«Пивденкомбанк» работал на рынке Украины с 1990 года. Банк входил в состав промышленно-финансовой группы «Метал Юнион», которая специализируется на металлургии и горнодобывающем производстве.

В начале июля основной собственник банка Руслан Циплаков, владеющий 49,7405% акций банка, вышел из состава его акционеров, при этом донецкая компания «Глобус плюс» увеличила долю в уставном капитале банка до 23,9967%.

По информации СМИ, владелец банка Циплаков является близким другом сына экс-президента Украины Александра Януковича. В начале марта правоохранительные структуры провели в банке обыски. Корреспондентский счет банка был заблокирован, а наличные средства арестованы.