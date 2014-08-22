Правительство выделило на АТО 9,1 млрд гривень

Правительство выделило на ведение антитеррористической операции 9,1 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время посещения НПО "Практика", где производится бронированная техника.

"Правительство выделило 9,1 млрд грн на обеспечение АТО. Только в Нацгвардию поставлено более 200 машин, 600 единиц техники уже заказано и будет поставлено до конца года", - сказал глава правительства.

Он также отметил, что отремонтировано еще дополнительно 11 тысяч единиц техники.

«Закуплены шлемы, бронежилеты. Но основной вопрос к Вооруженным силам – поставки этих бронежилетов и обеспечение военных броней. Техника есть, танки есть, деньги профинансированы», - сказал глава правительства.

Он сообщил, что сегодня в Украине изготовляют технику и бронируют ее, причем все это дешевле иностранных аналогов. «КрАЗ, который на 100% украинский и на 100% забронированный украинской компанией, стоит в 2 раза дешевле, чем подобный КрАЗ, если бы мы покупали его в Эмиратах. Три миллиона гривень нам нужно платить за бронированный «эмиратский КрАЗ» и 1,8 млн грн - за украинский. Заказы подписаны, деньги выделены. Компания (украинское НПО «Практика» - УНИАН) способна изготовлять каждую неделю по одной бронированной машине минимум. Мы обеспечили финансирование, изготовление и восстановление. Военное начальство должно обеспечить поставки и использование сил и техники в АТО», - сказал глава правительства.

Сегодня на территории киевского научно-производственного объединения «Практика» состоялась торжественная передача трех бронированных автомобилей для нужд Национальной гвардии – двух бронированных КрАЗов для перевозки личного состава и бронированной санитарно-эвакуационной машины. Санитарный автомобиль способен не только вывезти раненых из зоны боевых действий, но и располагает необходимым минимумом медицинских возможностей для оказания срочной помощи непосредственно на месте боя. Как ожидается, через месяц-полтора такие автомобили поступят на вооружение в каждую часть, находящуюся в зоне АТО.

В конце июля Кабинет министров Украины предложил парламенту изменения в государственный бюджет на 2014 год, которыми предусматривается выделение 9,1 млрд грн на дополнительное финансирование армии.