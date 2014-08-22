Контролирующие органы усилили давление на бизнес в Украине – EБA

Государственные контролирующие органы в последнее время усилили давление на бизнес в Украине, несмотря на обещания новых властей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола заявила глава Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко.

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«В последнее время мы слышим все больше о давлении на компании со стороны фискальных органов, и не только их. По нашему мнению, на это стоит обратить внимание», - сказала она.

По словам Деревянко, многие компании, в частности, жалуются на то, что беспочвенно открываются криминальные дела, не принимаются решения по старым криминальным делам, которые были открыты незаконно.

Она отметила, что представители ассоциации передали в правительство информацию об около 200 криминальных производствах, которые были открыты в прошлые годы и являются, по мнению бизнеса, незаконными, но вопрос пока не решен.

При этом Деревянко отметила, что представители новой власти провели довольно конструктивные встречи с руководителями компаний, вселив в них надежду на то, что указанные проблемы будут решены.

«Сейчас, несмотря на обещания решить много проблем, они все еще остаются нерешенными. Поэтому компании говорят, что, вопреки обещаниям борьбы с коррупцией, облегчения ведения бизнеса на практике не происходит», - подчеркнула глава ЕБА.

Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Павел Шеремета заявлял, что сокращение проверок является наряду с реформой налоговой системы одним из ключевых факторов, влияющих на развитие свободного предпринимательства, что поможет Украине войти в десятку лучших стран в рейтинге легкости ведения бизнеса.

В рамках проводимых реформ Кабинет министров ликвидировал министерство доходов и сборов, которое представители бизнеса и эксперты обвиняли в массовых коррупционных схемах во времена президентства Януковича, и создало новый орган – Государственную фискальную службу, которую возглавил Игорь Билоус.