Официальный курс гривни снова опустили до исторического минимума

Национальный банк Украины сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,365434 грн/долл., что на 25 копеек ниже вчерашнего официального курса и является исторически минимальным его значением, сообщается на сайте регулятора.

Читайте такжеГривня на открытии межбанка снизилась до 13,60 за доллар

Учитывая установленный официальный курс, с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару США на 67,27% или на 5,38 грн.

Напомним, на этой неделе Нацбанк уже обновлял исторический минимум официального курса, установив его 20 августа с 14:00 на уровне 13,223077 грн/долл.

В начале августа на фоне обострения конфликта на востоке Украины и задержки второго транша Международного валютного фонда котировки гривни к доллару на межбанковском валютном рынке Украины понизились до уровня 13,45/13,60 грн/долл., обновив минимум за последние 4 месяца после исторического минимума на уровне 13,40/13,80 грн/долл. 11 апреля. После этого в течение недели гривня на межбанке по отношению к доллару стабилизировалась на уровне 13,00-13,20 грн/долл., но сегодня к открытию торгов снова обесценилась до уровня 13,35/13,60 грн/долл.

Нацбанк объясняет напряженную ситуацию на валютном рынке продолжением военных действий на востоке Украины и искусственным нагнетанием паники отдельными игроками рынка с целью получить быструю прибыль.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке регулятор на 3 месяца, до 21 ноября 2014 года, повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100%, продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций клиентов, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер осуществления таких операций.

Нацбанк в письме коммерческим банкам 21 августа НБУ сообщил, что не будет подтверждать заявки банков в системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке с признаками манипулирования, к которым относятся заявки по курсу, существенно отличающемуся от официального, заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций банка за предыдущий месяц и заявки со значительным для рынка объемом.

Сегодня НБУ расширил перечень сделок, по которым не будет подтверждать заявки банков на межбанковском валютном рынке, включив в него покупку валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам, фиктивным сделкам с ценными бумагами, а также мнимым соглашениям, призванным исказить реальную суть операции и скрыть валютную выручку от обязательной продажи.