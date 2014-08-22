В Европейской Бизнес Ассоциации сомневаются, что налоговая реформа выведет бизнес из тени

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола заявила глава Европейской Бизнес Ассоциации (EBA) Анна Деревянко.

«Предлагаемые реформы не слишком радикальны. Определенные вещи относительно ЕСВ (единый социальный взнос – УНИАН) и налога на доходы физлиц не могут вытащить экономику из тени», – заявила Деревянко.

По ее словам, даже в самой лучшей из предлагаемых моделей, которая предусматривает сокращение ЕСВ вместе с введением прогрессивной ставки налога на доходы физлиц, происходит некоторое сокращение налоговой нагрузки, но оно недостаточно, чтобы вывести все доходы из тени.

Она отметила, что внедрение нынешней концепции реформы налоговой системы может привести также к тому, что останется увеличенная нагрузка на граждан с малым и средним доходом и заниженная для высоких доходов.

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Отдельной проблемой становится то, что предлагаемое сокращение ЕСВ приведет к увеличению дефицита Пенсионного фонда, поэтому необходимо параллельно проводить реформу пенсионной системы, которая бы предусматривала сокращение расходов.

Также она сообщила о необходимости усиления борьбы с коррупцией среди государственных чиновников, которая мешает работать и развиваться любому бизнесу.

«Мы со стороны EBA предлагали больше переходить в безналичную плоскость, больше ограничивать трансакции с наличными. Мы также говорили о том, что нужно вводить повсеместное декларирование затрат для чиновников», - отметила Деревянко.

Как сообщал УНИАН, в начале августа премьер-министр Украины Арсений Яценюк представил на суд общественности правительственный вариант налоговой реформы и заявил, что закон об экономическом росте Украины, предполагающий введение в Украине налоговой реформы, должен быть принят в парламенте уже в сентябре текущего года. По предложению правительства количество налогов должно быть сокращено с 22 до 9, а в местные бюджеты будут переведены налог на недвижимость и единый налог, включая фиксированный сельскохозяйственный налог. Также Кабинет министров в рамках налоговой реформы намерен существенно сократить налоговую нагрузку на фонд заработной платы, ввести дифференциальную систему налогообложения доходов граждан, а также реформировать систему учета прибыли и начисления налога на прибыль.