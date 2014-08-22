Швейцарский эксперт: Украина сможет вернуть деньги Януковича не ранее, чем за три года

Украина сможет вернуть деньги, вывезенные Виктором Януковичем и его окружением, не ранее, чем за три года.

Такое мнение высказала швейцарский специалист по вопросам коррупции, председатель Базельского института управления Грета Феннер, пишет "Український тиждень".

"Самым быстрым примером возвращения активов было дело Абачи в Нигерии. Это более пяти лет. Поэтому я совсем не надеюсь, что нам удастся вернуть капиталы обратно быстрее, чем за три года", - отметила Феннер, комментируя ситуацию с возвращением вывезенных Януковичем средств.

Вместе с тем, судебные иски будут делать возврат средств в Украину более длительным. Как пояснили в Европейском суде, такие процессы требуют обычно до двух лет, а слушание происходит за 12-18 месяцев после того, как дело подано.

Как сообщал УНИАН, Украина обратилась к Швейцарии с просьбой вернуть все активы, принадлежащие членам команды экс-президента Украины Виктора Януковича.

Напомним, в конце февраля 2014 года Федеральный совет (правительство) Швейцарии заморозил счета 20 украинцев в банках Конфедерации, в том числе четвертого президента Украины и его сына Александра, Сергея Арбузова, Николая Азарова и ряда других членов предыдущего Кабмина.

Одновременно прокуратура Женевы завела уголовное дело против Януковича по подозрению в отмывании денег. В рамках этого дела в офисе женевской компании, которая принадлежит Александру Януковичу, провели обыск и изъяли документы.

Федеральная прокуратура Швейцарии подтвердила, что заморозила активы Януковича и его ближайшего окружения, которое называют "семьей", на сумму около 170 млн франков или почти $200 млн.