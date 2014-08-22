ЕС призвал Сербию не увеличивать поставки продуктов в Россию

ЕС рекомендовал Сербии и другим странам-кандидатам воздерживаться от замещения европейских продовольственных продуктов на рынке РФ. Это подтвердил сегодня официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано, передает "Прайм".

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"Я могу повторить позицию Совета ЕС, который призвал третьи страны, страны-партнеры и страны-кандидаты воздерживаться от использования новых торговых возможностей, возникающих в результате введения российских ограничительных мер с целью поддержания международной солидарности и выполнения международных законов", - заявил он.

"У нас продолжаются контакты с третьими странами, включая Сербию, однако на нынешней стадии мы считаем нецелесообразным дополнительно комментировать эти дипломатические шаги", - подчеркнул Стано.