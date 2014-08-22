Украинцам рассказали, сколько они платят налогов с "белой" зарплаты

Для того, чтобы узнать, куда ушли ваши деньги, нужно ввести ежемесячную зарплату либо указать, что вы являетесь частным предпринимателем, а затем указать размер единого налога и единого социального взноса, сообщает AIN.ua. Также можно указать, какие подакцизные товары вы покупаете и в каком количестве. После этого сервис автоматически рассчитает, в какие отрасли госбюджета ушли ваши деньги.

Расчет делается на основе налоговых ставок на единый социальный взнос, налог на доходы физических лиц, налог на добавленную стоимость, акцизный налог и импортную пошлину. После чего, налоги каждого человека распределяются в тех же пропорциях, что и бюджет. Как видно из калькулятора, большая часть налогов идет на выплату пенсий и образование.

Например, при «чистой» годовой зарплате в 120 000 грн, 67 000 грн пойдет на содержание пенсионеров, еще около 10 000 грн — на обеспечение работы ВУЗов и школ. На вооруженные силы при этом, расходуется чуть больше 1% налогов — всего полторы тысячи гривен.