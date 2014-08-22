Доллар на закрытии межбанка взлетел до исторического максимума - 13,80 гривень

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 13,3500/13,6000, к 12:00 сузился спред 13,4700/13,5500. К закрытию торгов ценовые уровни выросли 13,6000/13,8000.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,3702/0,3776, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,3723/0,3749. К закрытию торгов цены подросли 0,3723/0,3754. В России курс доллар-рубль снизился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 36,1995 (-0. 0805).

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На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3259/1,3296. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 17,7402/18,0764, к 12:00 цены установились на уровнях 17,8929/18,0032. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH поднялись к отметкам 18,0452/18,3146.