Кабмин одобрил ряд антикоррупционных законопроектов

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина, отметив, что соответствующие решения были приняты на заседании правительства сегодня, 22 августа.

Как говорится в сообщении, законопроекты предусматривают создание полноценного общегосударственного механизма предупреждения коррупции, а также выявления и преследования лиц, совершивших наиболее опасные коррупционные преступления.

В частности, одобренный проект закона «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» предусматривает создание специализированного правоохранительного антикоррупционного органа – Национального антикоррупционного бюро Украины. Основными функциями вновь создаваемого Национального бюро будут выявление и расследование коррупционных преступлений, которые совершены высшими должностными лицами государства или представляют особую общественную опасность.

В свою очередь, компетенция Национального антикоррупционного бюро не будет распространяться на частный сектор: оно будет расследовать только коррупционные преступления, связанные с государственным сектором или местным самоуправлением. Таким образом, антикоррупционный орган не будет иметь права вмешиваться в ведение бизнеса, отмечается в сообщении.

Одной из важных функций вновь создаваемого органа будет выявление и возвращение в Украину активов, выведенных коррумпированными чиновниками.

Создание НАБ не повлечет за собой увеличение общего числа правоохранителей в стране, поскольку штатная численность антикоррупционного бюро будет формироваться за счет уменьшения соответствующего количества сотрудников других специально уполномоченных субъектов в сфере борьбы с коррупцией, подчеркнули в Кабмине.

Также отмечается, что вопрос о создании отдельного антикоррупционного органа с правоохранительными функциями вытекает из обязательств Украины перед международными организациями, такими как Группа государств против коррупции (ГРЕКО), Европейский Союз, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), а также Международный валютный фонд.

Кроме того, создание независимого антикоррупционного органа является одним из обязательств правительства в соответствии с Программой его деятельности.

Также одобрен законопроект «О предупреждении коррупции», целью которого является создание эффективной системы предотвращения коррупции. Этот проект должен заменить действующий сегодня, но неэффективный Закон Украины «О принципах предупреждения и противодействия коррупции».

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Законопроект, в частности, предусматривает введение широкого перечня антикоррупционных ограничений для лиц, занимающих должности на государственной службе или службе в органах местного самоуправления, создание четких правил поведения чиновника с тем, чтобы его действия всегда отвечали публичному интересу и ожиданиям общества.

С этой целью проект детально определяет что такое конфликт интересов и как должен действовать публичный служащий с целью его избежания. В случае же если чиновник все-таки будет отдавать предпочтение частному интересу перед интересами службы, он будет привлечен к административной ответственности (а при определенных условиях – к уголовной ответственности) и уволен со службы, проинформировали в Кабмине.

Также предусматривается внедрение современного механизма финансового контроля за имущественным состоянием публичных служащих – декларации будут подаваться в электронной форме, обнародоваться в открытом реестре, а также подлежать проверке независимым учреждением.

В случае, если образ жизни чиновника явно не отвечает его доходам, предусматривается возможность проведения детальной проверки как доходов, так и расходов такого чиновника, а также привлечение его к ответственности, если подтвердятся факты незаконного обогащения или совершения другого коррупционного правонарушения, отмечается в сообщении.

Еще одним важным нововведением законопроекта является лишение возможности участия в государственных закупках компаний, в которых отсутствуют антикоррупционные программы или которые внесены в Единый государственный реестр лиц, привлеченных к ответственности за коррупционные правонарушения, проинформировали в правительстве.

Проект закона Украины «О предупреждении коррупции» предусматривает также широкий спектр норм ответственности за нарушение антикоррупционных ограничений для чиновников, а изменения в Уголовный кодекс сделают невозможным смягчение уголовной ответственности или освобождение от уголовной ответственности лиц, совершивших коррупционные преступления.

Кроме того, одобрен проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об определении конечных бенефициарных владельцев (контролеров) юридических лиц и публичных деятелей», который предусматривает раскрытие информации о конечных бенефициарных владельцах юридических лиц (физических лиц, которые фактически контролируют компании) при осуществлении их государственной регистрации.

Это позволит предотвратить образование фиктивных компаний, в том числе в оффшорах, с целью отмывания полученных преступным путем доходов. «Следовательно, коррупционеры будут лишены еще одного механизма, позволяющего использовать полученные незаконным способом прибыли», - подчеркнули в Кабмине.

Кроме того, данный законопроект создает еще один механизм розыска и возврата в Украину незаконно выведенных активов коррумпированными чиновниками.

Согласно сообщению, все упомянутые законопроекты были разработаны Министерством юстиции совместно с экспертами общественной инициативы «Реанимационный пакет реформ» и получили одобрительные отзывы международных и отечественных экспертов.