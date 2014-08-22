Яценюк рассчитывает, что второй транш Совет директоров МВФ выделит 29 августа

Правительство Украины рассчитывает, что Совет директоров ключевого кредитора Украины Международного валютного фонда 29 августа примет положительное решение о выделении нашей стране второго транша программы stand-by в объеме 1,4 млрд долл, заявил в ходе интервью общенациональным каналам премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

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«Мы рассчитываем, что 29 числа Совет директоров Международного валютного фонда рассмотрит предоставление Украине второго кредитного транша. Не буду вдаваться в подробности, потому что не имею права рассказывать то, что происходит, но поверьте, что наши географические соседи не очень довольны тем, что Украина имеет программу с Международным валютным фондом. И они очень активно работают с другими странами, чтобы не дать возможности Украине дышать. Но не с их счастьем, - сказал он. – Поэтому надеюсь на то, что следующий транш Совет директоров выделит. В целом вместе со Всемирным банком это порядка 2 млрд долл.».

В то же время Яценюк обратил внимание, что выделение средств возможно только при продолжении реформ. Одной из них он назвал реформу госаппарата. Он предложил сократить госаппарат вдвое, но при этом оставить фонд оплаты труда на действующем уровне.

«Кроме того, мы провели реформу в энергетическом секторе. Никто за 23 года не смог принять закон о газотранспортной системе, - сказал глава правительства. – У нас потребление газа сократилось в последнее время на 30%. Я принимаю во внимание то, что во многом потребление газа сократилось в связи с военными действиями. Но я посмотрел аналитику - где пошло сокращение? Оказывается, среди граждан-жителей Центральной и Западной Украины».

Яценюк также отметил в качестве реформ сокращение налогов с 22 до 9 и предоставление полномочий регионам.

«Мы перешли к финальной стадии безвизового режима. А до этого были приняты десятки законов. Проведена очень тяжелая работа. Надеюсь, что этот парламент рассмотрит закон об Антикоррупционном бюро и о создании Национальной комиссии по борьбе с коррупцией», - сказал глава правительства.

Он пояснил, что идея борьбы с коррупцией будет в новом механизме декларирования расходов и доходов граждан, в первую очередь занимающих посты в системе государственной службы. «Мы внедряем новую процедуру мониторинга жизни государственных служащих. Это если в декларации чиновника написано, что у него зарплата 170 тыс. грн в год, а он живет в доме, содержание которого обходится в 200 тыс. в год, то тогда комиссия или рядовой гражданин смогут обратиться и прояснить ситуацию», - сказал Яценюк.

Как сообщал УНИАН, МВФ является ключевым и единственным крупным кредитором Украины, одобрившим программу сотрудничества с Украиной в конце апреля текущего года общим объемом 17 млрд долл. Первый кредитный транш Украина получила в начале мая, его объем составил 3,2 млрд долл. Средства были направлены на пополнение резервов Национального банка. Второй кредитный транш от Международного валютного фонда в объеме 1,4 млрд долл., выделение которого Совет директоров МВФ может одобрить 29 августа, будет направлен на нужды бюджета и выплату текущих долгов, а также пополнение резервов НБУ.

Кроме того, Украина рассчитывает получить третий и четвертый кредитные транши одним платежом в объеме 2,2 млрд долл. США до конца года.