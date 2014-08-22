Госдолг Украины в июле сократился на $284 млн

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 31 июля 2014 года составила 69,226 млрд долл., что на 284 млн долл., или 0,41%, меньше показателя на начало месяца, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

Читайте такжеГосдолг Украины в июне снизился на $589 млн

По данным Минфина, общая сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте в июле по сравнению с июнем выросла на 15,608 млрд грн, или 1,9%, - до 837,445 млрд грн.

В январе-июле государственный и гарантированный государством долг снизился на 3,884 млрд долл., или 5,31%, в то время как в гривневом эквиваленте – вырос на 253,076 млрд грн, или 43,31%.

Государственный и гарантированный государством внешний долг в июле снизился на 400 млн долл., или 0,97%, – до 40,743 млрд долл. и составил 58,86% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга. Внутренний долг вырос на 116 млн долл., или 0,41%, – до 28,483 млрд долл.

Прямой госдолг правительства Украины в июле снизился на 70 млн долл., или 0,12%, – до 56,774 млрд долл., что составляет 82,01% общей суммы государственного и гарантированного государством долга. В частности, внешний долг снизился на 249 млн долл., или 0,8% – до 30,909 млрд долл., внутренний вырос на 179 млн долл., или 0,7%, – до 25,865 млрд долл.

Гарантированный государством долг Украины на 31 июля составил 12,453 млрд долл., в том числе внешний – 9,835 млрд долл., внутренний – 2,618 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 июня 2014 года составила 69,510 млрд долл., или 821,837 млрд в гривневом эквиваленте, что на 589 млн долл., или 0,84%, меньше показателя на начало месяца (в гривневом эквиваленте - на 3,576 млрд грн, или 0,43% меньше).

Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн.