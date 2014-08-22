Сербия из уважения к ЕС не будет наращивать экспорт продуктов в Россию

Сербия уважает волю Евросоюза и не станет предоставлять субсидии на экспорт продукции в РФ сербским производителям, передает в пятницу агентство Рейтер со ссылкой на премьер-министра Сербии Александра Вучича.

Накануне Сербия получила требование от ЕС не наращивать экспорт продукции в Россию и не занимать на российском рынке место других европейских поставщиков, сообщает РИА Новости. В 2013 году 7,2% экспорта Сербии пришлось на поставки в РФ на общую сумму в 65 миллионов долларов.

"Мы не станем останавливать производство или экспорт, но также не станем вводить новые субсидии. Мы будем поступать в соответствии с рекомендациями, которые получили, но не станем вводить санкции против РФ", — заявил Вучич в ходе пресс-конференции.

При этом сербский премьер отметил, что вступление страны в ЕС является для Сербии стратегической целью, при этом Белград "должен сохранить хорошие, доброжелательные отношения с Россией".

Как сообщал УНИАН, 7 августа правительство РФ объявило список агропродукции из ЕС, США, Австралии и Норвегии, которая теперь запрещена к ввозу в Россию, - в списке все овощи и фрукты, рыба, молоко и молочная продукция, свинина, говядина и мясо птицы. Список шире и жестче, чем предполагалось, он затрагивает экспорт на сумму около $10 млрд.