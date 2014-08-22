Яценюк убеждает, что текущий курс доллара не так уж и плох

Курс национальной валюты может укрепиться до 12 грн за доллар на фоне общей стабилизации в стране, сказал Яценюк в рамках интервью общегосударственным каналам.

Яценюк подчеркнул, что если бы правительство не проводило болезненных реформ, то курс гривни к доллару был бы непредсказуемым. «Если бы мы не провели реформ, то мне трудно сказать, каким был бы курс», - сказал глава правительства.

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«Я вижу курс не выше 12 грн... когда стабилизируется ситуация», - сказал глава правительства.

Он отметил, что комментировать валютный курс – это не компетенция правительства.

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«Мне неудобно комментировать вопросы курса. Вопрос курса - это компетенция Центрального банка. Но людям надо объяснить, что происходит, – сказал Яценюк. - Что такое курс? Это следствие, а не причина. Если россияне объявили военную агрессию против Украины, что в уме иностранного инвестора? Не кредитора, а инвестора. У него в голове – я сюда не буду вкладывать. Что в голове каждого из нас? Если у кого-то есть депозит, то все думают - ситуация трудная, может надо снять его и оставить в квартире. Что мы делаем, чтобы этого не было? Да, действительно курс упал, но Нацбанк за последнее время дополнительно купил в золотовалютные резервы 210 млн долл. У нас 16 млрд долл. (резервов - УНИАН). Если мы получим кредит МВФ, это дополнительные средства».