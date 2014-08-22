Валютный рынок пока не отреагировал на административные меры НБУ - эксперты

Валютный рынок пока не отреагировал на введение Национальным банком Украины 100%-ной обязательной продажи валютной выручки и другие административные ограничения, но в дальнейшем ожидается позитивный эффект от этих нововведений, считают опрошенные УНИАН эксперты.

Глава правления «Украинской межбанковской валютной биржи», экс-глава правления «Ощадбанка» Анатолий Гулей в комментарии УНИАН отметил, что валютный рынок пока не отреагировал на введение Нацбанком 100%-ной продажи валюты. «Результаты нововведения будут со следующей недели, поскольку пока на валютном рынке удовлетворяются более ранние заявки. Но если откровенно, то это нужно было сделать еще в марте месяце», - сказал эксперт.

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Начальник управления корпоративных финансов «УкрСиббанка» BNP Paribas Group Сергей Ягнич полагает, что повышение обязательной продажи валютной выручки до 100% несколько сгладит предложение на валютном рынке, но констатирует, что пока курс гривни продолжает падать. «Сумасшедшего притока валюты я всё же ожидать не склонен, да и в самой экономике не всё так хорошо – сами объёмы экспортной выручки падают. Однако в целом подобная норма – безусловно, позитивное явления для стабилизации курса на межбанке, будучи одним из ключевых факторов, наряду с решением по траншу от МВФ, которое ожидается 29 августа», - пояснил банкир.

Директор финансовой компании «ИнтерБизнесКонсалтинг» Павел Бакланов считает, что введенные меры НБУ - еще один шаг к увеличению предложения валюты на рынке. «Сейчас экспортеры реально продают 70-75% выручки, будут немного больше. Это позитивный шаг, но он сработает только в комплексе мер по восстановлению доверия к гривне, а также ужесточению контроля за фиктивным импортом. Еще есть вопрос контроля рефинансирования банков, здесь нужно придерживаться принципа необходимой достаточности, чтобы избытки ликвидности не давили на курс», - сказал эксперт и подчеркнул, что Нацбанк делает правильные шаги, и курс гривни в скором времени должен укрепиться.

Начальник отдела стратегического планирования UniCredit Bank Агшин Мирзазаде пояснил, что введением 100%-ной продажи НБУ пытается предупредить традиционный осенний ажиотаж на валютном рынке. «Этот шаг регулятора скорее вызван тем, что Нацбанк углядел попытку некоторых экспортеров повременить с продажей валютной выручки на фоне нынешней девальвации гривни. Также эта мера может носить превентивный характер. В сентябре ожидается повышение спроса на валюту от «Нафтогаза», который должен погасить обязательства по евробондам в размере 1,6 млрд долл., а также закупить валюту для операционных нужд», - сказал банкир.

Руководитель аналитического подразделения группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Александр Вальчишен считает, что эффект от нововведений НБУ с учетом нынешней ситуации будет незначительным. «Будет незначительный эффект. Если будет избыток валюты на рынке, то Нацбанк настроен выкупать эту и наполнять золотовалютные резервы», - прогнозирует эксперт.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк на текущей неделе дважды обновлял исторический минимум официального курса гривни к доллару США, в том числе сегодня с 14:00 установил курс гривни к доллару на уровне 13,365434 грн/долл., что на 25 копеек ниже вчерашнего официального курса.

Также сегодня котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов снизились до уровня 13,60/13,80 грн/долл. и таким образом достигли исторического минимума, зафиксированного 11 апреля этого года на уровне 13,40/13,80 грн/долл.

Нацбанк объясняет напряженную ситуацию на валютном рынке продолжением военных действий на востоке Украины и искусственным нагнетанием паники отдельными игроками рынка с целью получить быструю прибыль.

Для стабилизации ситуации на валютном рынке регулятор на 3 месяца, до 21 ноября 2014 года, повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100%, продлил требование по ограничению сроков расчетов по внешнеэкономическим контрактам до 90 дней, а также закрепил за собой право требовать от банков приостановить проведение операций, имеющих повышенный риск их использования в противоправных целях, и получать документы, подтверждающие добросовестный характер таких операций.

Также Нацбанк в письме коммерческим банкам 21 августа сообщил, что не будет подтверждать заявки банков в системе подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке с признаками манипулирования, к которым относятся заявки по курсу, существенно отличающемуся от официального, заявки с большим отклонением от среднедневного объема операций банка за предыдущий месяц и заявки со значительным для рынка объемом.

Сегодня НБУ расширил перечень сделок, по которым не будет подтверждать заявки банков на межбанковском валютном рынке, включив в него покупку валюты по фиктивным экспортно-импортным контрактам, фиктивным сделкам с ценными бумагами, а также мнимым соглашениям, призванным исказить реальную суть операции и скрыть валютную выручку от обязательной продажи.