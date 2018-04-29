Баланс недели: гривня валится, правительство ждет транш МВФ, а Шеремета уходит

На фоне агрессии РФ экономика Украины продолжает крутое пике. Согласно обнародованным на минувшей неделе данным Госстата, спад промышленного производства в Украине в июле 2014 года по сравнению с июлем 2013 года ускорился более чем вдвое - до 12,1% с 5%, зафиксированных месяцем ранее.

Кроме того, на минувшей неделе правительство заявило, что убытки от боевых действий на востоке могут достигнуть 8 млрд долл. По словам премьер-министра Арсения Яценюка, именно такая сумма понадобится для восстановления инфраструктуры Донбасса. Но на этом плохие новости не закончились. Из-за оккупации Россией Крыма и войны в восточном регионе потери урожая достигнут 15% от общего вала.

Продолжает валиться и национальная валюта. На минувшей неделе Нацбанк дважды обновил исторический минимум официального курса гривни к доллару. Так, в среду НБУ снизил курс нацвалюты на 27 копеек – до 13,22 грн/долл. А уже в пятницу установил его на уровне 13,36 грн/долл. По словам Яценюка, остановить обвал гривни позволит второй транш кредита от Международного валютного фонда.

В ожидании транша МВФ

Правительство надеется, что 29 августа Совет директоров МВФ примет положительное решение относительно выделения Украине второго транша кредита в рамках двухлетней программы сотрудничества, и это позволит стабилизировать ситуацию на валютном рынке. По прогнозам премьер-министра, если деньги Фондом будут предоставлены, то курс гривни может укрепиться до 12 грн/долл. Однако, как заявил министр финансов Александр Шлапак, второй кредитный транш в объеме 1,4 млрд долл. будет направлен не только на пополнение резервов НБУ, как планировалось ранее, но и на нужды бюджета и выплату текущих долгов.

«Мы попросили перераспределения второго транша. Думали, что средства, как и раньше, пойдут все в Нацбанк, но сейчас мы вынуждены попросить МВФ, чтобы 1 млрд долл. из транша пошли на пополнение бюджета, потому что нам эти средства нужны, в том числе, чтобы рассчитаться с долгами. А 400 млн долл. чтобы пошли в Национальный банк», - сказал Шлапак.

Кроме того, он сообщил, что правительство обратилось в МВФ с просьбой объединить третий и четвертый транши и предоставить их Украине единым платежом общим объемом 2,2 млрд долл.

В то же время, говоря о возможном пересмотре программы, Шлапак отметил, что Украина, возможно, и хотела бы увеличить программу кредитования (общий объем которой утвержден на уровне 17 млрд долл. – УНИАН), однако это повлечет остановку действующей программы stand-by и необходимость формирования новой программы, что потребует времени. В этой связи Минфин не видит необходимости настаивать на изменении программы кредитования МВФ.

Вынужденные меры

Пока Кабмин ожидает транша, Национальный банк пытается укрепить гривню собственноручно. Неделей ранее глава НБУ Валерия Гонтарева в ходе выступления в парламенте заявила, что регулятор пытается стабилизировать ситуацию на валютном рынке рыночными механизмами, но готов применить и административные ограничения, в том числе, рассматривает возможность повышения нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Судя по всему, попытка стабилизации гривни рыночными методами не удалась, так как с 21 августа НБУ повысил норму обязательной продажи валютной выручки до 100% с 50%, действовавших до 20 августа. Согласно постановлению регулятора, данная норма вводится на 3 месяца.

Как заявили в Нацбанке, это решение было принято с учетом напряженной ситуации на валютном рынке, связанной с продолжением военных действий в стране и искусственным нагнетанием паники отдельными игроками валютного рынка с целью получить быструю прибыль. По убеждению Гонтаревой, применение таких временных мер будет способствовать стабилизации нацвалюты. При этом глава НБУ пригрозила руководителям банков штрафными санкциями в случае уклонения от продажи валютной выручки и проведения других операций, осуществляемых в обход введенных Нацбанком ограничений.

«Обращаю внимание всех руководителей банков на то, что покупка валюты под фиктивные экспортно-импортные контракты, «мусорные» ценные бумаги, а также мнимые сделки, смыслом которых является искажение реального содержания трансакций, сокрытие 100% продажи валютной выручки и другие операции, которые придумываются в обход введенных регулятором административных ограничений, - нарушение валютного законодательства, следствием которого будет штраф в размере соглашения», - подчеркнула Гонтарева.

Следует напомнить, что, по словам Яценюка, Нацбанк за последнее время дополнительно купил в золотовалютные резервы 210 млн долл., доведя их до 16 млрд долл. При этом премьер уточнил, что 3,1 млрд долл. из ЗВР зарезервированы для закупки газа по реверсным схемам в отопительный сезон. В правительстве уверяют, что это позволит обеспечить Украину минимально необходимыми объемами топлива для прохождения осенне-зимнего сезона в условиях прекращения поставок «Газпромом». Вместе с тем, Яценюк подчеркнул, что Украина не может полностью отказаться от российского газа - чтобы нормально пережить зимний период, стране необходимо закупить у «Газпрома» 5 млрд куб. м топлива. Глава правительства ожидает, что финальная часть трехсторонних переговоров по «газовому» вопросу между Украиной, РФ и Евросоюзом состоится в сентябре.

Теория и практика украинской экономики

Впрочем, несмотря на обилие событий на минувшей неделе, напрямую влияющих на экономическую ситуацию в стране, одним из наиболее обсуждаемых стало заявление об отставке министра экономического развития и торговли Павла Шереметы. Возглавив одно из ключевых ведомств в правительстве «камикадзе» в конце февраля, основатель Киево-Могилянской бизнес-школы, президент Киевской школы экономики Шеремета через полгода работы решил отказаться от министерского портфеля. Видимо теория, в которой он, без всяких сомнений, силен, оказалась очень далека от реальной практики украинской политической жизни.

Шеремета причиной своего ухода назвал назначение Валерия Пятницкого торговым представителем Украины в ранге заместителя министра. Мало того, что назначение произошло за спиной Шереметы, который де-факто должен сам вносить на рассмотрение Кабмина кандидатуры своих замов, так и кандидатура Пятницкого на столь важную должность, по мнению главы Минэкономразвития, далеко не самая сильная.

Однако несогласие с кадровыми перестановками было не единственным поводом для ухода. В ходе пресс-конференции Шеремета раскритиковал и подход властей к бизнесу, и даже нелицензионное программное обеспечение в Кабмине. Уже почти экс-глава Минэкономразвития (с его отставкой должна согласиться Верховная Рада) считает такое положение вещей неприемлемым и убеждал, что всегда покупает программы и музыку, так как любой труд должен быть оплачен, в том числе и интеллектуальная собственность.

В ходе своих рассуждений о недостатках работы Кабмина Шеремета также заявил, что устал бороться со «вчерашними людьми» и их нежеланием в корне менять экономическую систему страны.

«Нельзя развивать экономику нашей страны, если государство будет и дальше относиться к бизнесу как хищник. Надо сделать так, чтобы система изменилась», - сказал Шеремета на прощальном брифинге, добавив, что необходимо устранять налоговое давление на бизнес.

Говоря об отношении к бизнесу, он в качестве примера привел расследование СБУ деятельности нескольких компаний по поводу акцизных марок 2011 года в условиях, когда у правоохранительных органов, очевидно, есть более приоритетные задачи.

Как бы там ни было, а повторять финт премьер-министра Арсения Яценюка с его «приходами-уходами» Павел Шеремета не собирается, он заявил о планах принять участие в парламентских выборах. Выполнение своих обязанностей он возложил на первого заместителя Анатолия Максюту. Между тем, по словам министра юстиции Павла Петренко, Шеремета будет исполнять свои обязанности до принятия парламентом его отставки. Чтобы окончательно распрощаться с министерской должностью, Шеремете необходимо 226 голосов народных депутатов. А если учесть то, как «плодотворно» и «самоотверженно» сейчас работает Верховная Рада, то не исключено, что распрощаться с правительством Шеремете удастся не скоро.

Виктор Нагорский (УНИАН)