Порошенко обсудил с Соросом перспективы международной финпомощи экономике Украины

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, Порошенко поблагодарил Сороса за поддержку Украины и ее демократического развития. В частности, он высоко оценил деятельность в Украине Международного Фонда «Возрождение», который, среди прочего, начал деятельность совещательных групп для органов государственной власти с целью содействия реформам в Украине.

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Порошенко и Сорос обсудили ситуацию в Украине и уделили особое внимание развитию событий на Донбассе. Президент отметил, что сегодняшний пересечение российским гуманитарным конвоем границы с Украиной в направлении Луганска, вопреки договоренностям об оформлении груза согласно украинских пограничных и таможенных процедур, а также без согласования и сопровождения Красного Креста, является грубым нарушением международных норм.

Также Порошенко и Сорос обсудили внедрение международного финансового механизма для повышения инвестиционной привлекательности Украины, уменьшение финансовых рисков и оживление экономической деятельности, подчеркивается в сообщении.