Германия, несмотря на санкции, позволила российскому олигарху купить "дочку" RWE

"Мы интенсивно проверили дело и не имеем возражений. Не ожидайте, что это может повлиять на безопасность поставок", - заявила на брифинге в пятницу, 22 августа, пресс-секретарь немецкого министерства экономики.

Как отмечается, проверку контракта в 5,1 миллиарда евро министерство начало еще в июне. Компания RWE Dea занимается разведкой газовых и нефтяных месторождений, пишет "Немецкая волна".

Ее покупкой заинтересовался инвестиционный фонд Letter One, официально зарегистрированный в Люксембурге. Этот фонд контролирует российский фонд "Альфа-групп", который принадлежит российскому олигарху Михаилу Фридману.

Для немецкого энергетического концерна RWE Dea продажа этого крыла бизнеса соответствует стратегии уменьшения долгов и возможности перенаправления финансовых потоков для сосредоточения своей деятельности на возобновляемых источниках энергии. Согласно решению немецкого правительства до 2020 года, атомная энергетика в ФРГ должна уйти в прошлое.

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Тем не менее, это решение немецкого правительства на фоне санкций против России вызвало возмущение среди немецких оппозиционных парламентариев. Так, председатель фракции Зеленых в Бундестаге Катрин Геринґ-Екгард заявила, что энергетическая политика является тождественной политике безопасности.

Поэтому, по ее мнению, продажа RWE Dea "приближенным к Кремлю олигархам" предоставляет российскому президенту Владимиру Путину "больше возможностей давить на Германию и Европу в вопросе поставок газа и нефти", цитирует ее слова информагентство AFP.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря немецкого министерства экономики, люксембургская "прописка" инвестиционного фонда повлияла на правительственное решение по этому контракту.

В компании RWE заявили, что намерены продолжать процесс продажи RWE Dea согласно плану, не предоставив дополнительной информации. Однако для окончательной реализации контракта необходимо согласие 14 стран, среди которых - Германия, Великобритания, Норвегия, Египет и Ливия. Это те страны, где RWE Dea имеет лицензию на разведку месторождений нефти и газа.