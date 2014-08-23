Нацбанк рассчитывает стабилизировать курс гривни админмерами и кредитами МВФ и ВБ

Об этом заявила глава НБУ Валерия Гонтарева, сообщает пресс-служба ведомства.

По ее словам, увеличение норматива обязательной продажи валютной выручки с 50% до 100% с усилением надзора и получение кредитов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ) должны стабилизировать ситуацию.

"Наши административные меры, которые мы сейчас применяем, я думаю, нам помогут стабилизировать ситуацию", – сказала она .

"Совершенно четко заявляю еще раз, что Нацбанк выходил на рынок и дальше будет смотреть на ситуацию и использовать свой рыночный инструментарий через интервенции по продаже валюты на рынок", – отметила Гонтарева.

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Кроме того, грава НБУ уверена, что МВФ 29 августа одобрит выделение Украине второго транша кредита stand by на сумму около $1,4 млрд, и эти средства поступят в Украину одновременно с $0,5 млрд кредита Всемирного банка, предоставление которого было утверждено на минувшей неделе.