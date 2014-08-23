Госказначейство возобновило работу в 13 городах Луганской области

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, с 4 августа управления Госказначейства в Луганской области были вынуждены прекратить свою работу – в результате боевых действий были повреждены коммуникационные каналы связи оператора «Укртелеком».

«Восстановить казначейское обслуживание удалось благодаря усилиям специалистов луганского филиала «Укртелекома», Луганской облгосадминистрации, Госказначейской службы Украины, которые смогли создать резервные каналы связи. Это означает, что с 26-27 августа на этих территориях будет возобновлено финансирование зарплаты работникам бюджетной сферы, расходов на медикаменты, продукты питания, энергоносители бюджетников», - говорится в сообщении.

Кроме того, возобновляет работу Главное управление госказначейства Луганской области, которое 31 июля было передислоцировано в Сватово Луганской области. Продолжится финансирование 232 областных бюджетных учреждений медицины, образования, культуры, соцзащиты, а также соцвыплаты, субвенции и дотации из государственного бюджета.

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Пока открыто казначейское обслуживание в Лисичанске, Рубежном, Северодонецке; в Беловодском, Белокуракинском, Кременнском, Марковкском, Меловском, Новопсковском, Новойдарском, Сватовском, Троицком, Белокуракинском районах.

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Облгосадминистрация предпринимает все возможные меры, чтобы обеспечить социальные выплаты, пенсии, зарплаты гражданам, проживающим в зоне АТО. Такие механизмы прорабатываются. Так, например, пенсионеры Попаснянского района, которые получают свои пенсии на банковские карты, смогут получить свои пенсии за два последних месяца через банковские учреждения Лисичанска, говорится в сообщении.

Работа по обеспечению денежных выплат жителям области продолжается.