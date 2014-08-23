США могут увеличить макроэкономическую помощь для Украины

Соединенные Штаты Америки могут увеличить макроэкономическую помощь для Украины.

Как сообщает пресс-служба президента Украины, об этом вице-президент США Джозеф Байден заявил во время консультаций с Петром Порошенко.

Порошенко и Байден обсудили ситуацию с нарушением международного права со стороны России, которая направила свой "гуманитарный" конвой в Луганск.

Порошенко поблагодарил США за реагирование и поддержку позиции Украины во время вчерашнего заседания Совета Безопасности ООН.

Собеседники договорились координировать действия для дальнейшего реагирования на вызовы и угрозы, вызванные действиями России.

Вице-президент США проинформировал президента Украины о готовности США принять участие в конференции доноров и инвесторов для Украины, которая состоится осенью в Киеве.

Он также сообщил о возможности увеличения макроэкономической помощи для Украины со стороны США и о готовности поддержать позицию Украины на заседании Исполнительного совета МВФ 29 августа с целью выделения второго транша по программе stand-by.

Байден поздравил Порошенко с Днем Государственного Флага и Днем Независимости, который Украина будет отмечать 24 августа.

Порошенко поблагодарил, отметив, что это является также особенным днем и для Байдена, ведь в округе Делавэр, от которого он был избран американским сенатором, проживает большое количество представителей украинской диаспоры.

Читайте такжеПорошенко анонсировал “план Меркель” по восстановлению Донбасса - надеется на 500 млн евро