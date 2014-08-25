МВФ требует от Украины перевести аграриев на общий режим уплаты НДС - СМИ

В сфере бюджетной политики обновленный Меморандум Украины с МВФ предусматривает отдельный "структурный маяк" — то есть обязательное к выполнению требование, пишет Капитал.

Об этом говорится в утвержденном Кабмином проекте "Письма о намерениях правительства и Нацбанка к МВФ" и проекте обновленного меморандума, который Украина направит на заседание совета директоров МВФ 29 августа.

Как отмечается, это — вопрос с уплатой налога на добавленную стоимость в аграрном секторе. Согласно этому "маяку", Украина обязуется максимально приблизить режим уплаты аграриями НДС к общему режиму.

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Подать предложения по решению этого вопроса Кабмин, согласно Меморандуму, должен до 30 сентября.

Но, похоже, он решил идти с опережением графика: на днях Министерство финансов уже презентовало свое видение того, как менять систему уплаты НДС в сельском хозяйстве.

Согласно презентации ведомства, на спецрежиме уплаты НДС должны остаться лишь те предприятия, годовой объем выручки которых не превышает 20 млн гривен, а в пользовании находится не больше 3 тыс. гектар земли.

С учетом этих факторов, перейти на общий режим уплаты НДС должны будут меньше 10% сельскохозяйственных предприятий — главным образом крупнейшие производители.