Польша может выделить в 2014 году на помощь Украине 5 млн евро - СМИ
Польские власти в этом году могут выделить в помощь Украине около 20 миллионов злотых (почти 5 млн евро), часть из которых может быть направлена на лечение раненых в боях на Донбассе
Об этом сообщает в понедельник польский телеканал TVN24 BiS со ссылкой на собственные источники.
”Средства могут быть выделены, в частности, на лечение лиц раненых в столкновениях на Майдане и в будущем медицинской помощи, например, для раненых солдат”, - отмечает телеканал.
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По его данным, Польша готова тоже профинансировать программу обмена молодежи с Украины и выделить около 250 тысяч евро на то, чтобы отправить более 100 наблюдателей за выборами.
Как сообщал УНИАН, по данным на апрель этого года, в польских больницах оставалось около 30 граждан Украины из 136, которые пострадали во время столкновений в Киеве в начале этого года и лечились в Польше.