Россияне установили рекорд по просрочке кредитов

Об этом «Ленту.ру» сообщают в пресс-релизе составители рейтинга — Национальное бюро кредитный историй и компания FICO. Доля «плохих» долгов, просрочка по которым, превысила 60 дней, составила 12,2%.

По сравнению с январем рост просрочки превысил 2,1 процентного пункта. Для сравнения, в начале 2012 года доля плохих долгов составляла лишь 7,05%.

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Специалисты НБКИ объясняют этот процесс тем, что новых кредитов стали выдавать меньше, тогда как старые были более рискованными и, соответственно, общее качество обслуживание снизилось. Со временем, когда доля новых кредитов, выдаваемых по более строгим правилам, вырастет, индекс кредитного здоровья также увеличится, заявляют в НБКИ.

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С января 2012 года наибольшее падение индекса (на 27 пунктов) зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе, где индекс на 1 июля 2014 года составил 90 пунктов. Единственные округа, в которых по состоянию на 1 июля 2014 года значение индекса оказалось выше, чем в целом по стране, – это Центральный (102 пункта), Северо-Западный (101) и Приволжский (100).